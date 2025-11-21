Komisyonun kararına dakikalar kala MHP'li Feti Yıldız duyurdu: "MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısı sonrası başlatılan komisyon sürecinde bugün kritik viraj geçilecek. Saat 14.00'te hangi partinin ne karar verdiği öğrenilecek. MHP ile DEM Parti'nin ziyarete onay verdiği bilinirken AK Parti de ziyarete sıcak bakıyor. CHP'nin kararı ise merak konusu. Komisyon kararına dakikalar kala MHP'den kritik bir açıklama geldi.

"MHP ADINA BEN GİDİYORUM"

Kritik komisyon kararına dakikalar kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan son dakika açıklaması geldi.

Yıldız açıklamasında, "Açık oylama yapılmalı. MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum. Oylama yaparız, nitelikli çoğunluk aranmaz. Kararın oybirliğiyle alınmasını isteriz."