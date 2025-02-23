İYİ Parti heyeti, AK Parti kongresini terk etti! Sert sözler: "En hafif tabiri ile..."

AK Parti’nin 8’inci Olağan Kongresi'ne katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ve Alper Akdoğan, İYİ Parti’den istifa eden milletvekillerine rozet takılacağı netleşince salonu terk etti.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN SERT SÖZLER

Yaşanan gelişmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Kongre öncesinde İYİ Parti'den vekil seçilen bazılarının AK Parti'ye geçeceği yönünde söylentiler vardı ama bir netliği yoktu. Kongre esnasında bu vekillerin AK Parti’ye geçeceği ve rozet takacağı netleşti.

Bunun üzerine hem seçmen iradesine hem de siyasi ahlaka uygun olmayan bu tutumu protesto etmek üzere Genel Başkanımızın Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bilgisi dahilinde salondan ayrıldık. En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay."