HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti heyeti, AK Parti kongresini terk etti! Sert sözler: "En hafif tabiri ile..."

İYİ Parti heyeti, AK Parti kongresini terk etti! Sert sözler: "En hafif tabiri ile..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.02.2025 19:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’nin 8’inci Olağan Kongresi'ne katılan İYİ Parti heyeti, kendi partilerinden ayrılan vekillerine AK Parti rozetinin takılacağını görünce salondan ayrıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Ofluoğlu, "En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay" dedi.

İYİ Parti heyeti, AK Parti kongresini terk etti! Sert sözler: "En hafif tabiri ile..."

AK Parti’nin 8’inci Olağan Kongresi'ne katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ve Alper Akdoğan, İYİ Parti’den istifa eden milletvekillerine rozet takılacağı netleşince salonu terk etti.

AA-20250223-37140982-37140981-AK_PARTI_8_OLAGAN_BUYUK_KONGRESI

İYİ PARTİLİ İSİMDEN SERT SÖZLER

Yaşanan gelişmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Kongre öncesinde İYİ Parti'den vekil seçilen bazılarının AK Parti'ye geçeceği yönünde söylentiler vardı ama bir netliği yoktu. Kongre esnasında bu vekillerin AK Parti’ye geçeceği ve rozet takacağı netleşti.

AA-20250223-37141245-37141244-AK_PARTI_8_OLAGAN_BUYUK_KONGRESI

Bunun üzerine hem seçmen iradesine hem de siyasi ahlaka uygun olmayan bu tutumu protesto etmek üzere Genel Başkanımızın Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bilgisi dahilinde salondan ayrıldık. En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay."

Bakan Tunç'tan açıklama: "Bu bir af değil, eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir"Bakan Tunç'tan açıklama: "Bu bir af değil, eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımı'nı belirledi! İşte yeni AK Parti MYK üyeleri...Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımı'nı belirledi! İşte yeni AK Parti MYK üyeleri...
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Derbi öncesi olay oldu! Ayrılıp, ülkesine dönmek istiyor...

Derbi öncesi olay oldu! Ayrılıp, ülkesine dönmek istiyor...

İmamoğlu'na açılan 'diploma' soruşturmasına Yavaş'tan ilk yorum

İmamoğlu'na açılan 'diploma' soruşturmasına Yavaş'tan ilk yorum

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

Valilikler peş peşe açıkladı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Valilikler peş peşe açıkladı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

AK Parti'ye geçişiyle çok tartışılan isim bakın nasıl ikna olmuş

AK Parti'ye geçişiyle çok tartışılan isim bakın nasıl ikna olmuş

Dışarıda kaldığı iddia edilmişti! Özlem Zengin'den açıklama geldi

Dışarıda kaldığı iddia edilmişti! Özlem Zengin'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.