İYİ Parti'ye ayrılan sandalyeler doldu! TBMM'de üçüncü kez toplandılar: Komisyona 3 yeni isim

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Komisyona üye vermeme kararı alan İYİ Parti'ye ayrılan 3 sandalyeye AK Parti, CHP ve DEM Parti'den yeni isimler katıldı.

İYİ Parti'ye ayrılan sandalyeler doldu! TBMM'de üçüncü kez toplandılar: Komisyona 3 yeni isim
Hazar Gönüllü

TBMM’de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında konuşma gerçekleştirdi.

İYİ Parti ye ayrılan sandalyeler doldu! TBMM de üçüncü kez toplandılar: Komisyona 3 yeni isim 1

KURTULMUŞ: "EN BÜYÜK ARZUMUZ"

Kurtulmuş konuşmasında "Kararların ittifakla çıkması en büyük arzumuzdur" mesajını verdi.

KOMİSYONA 3 YENİ İSİM

Öte yandan İYİ Parti için ayrılan 3 sandalyeye, partinin komisyona üye vermeme kararı üzerine AK Parti'den Cahit Özkan, CHP'den Umut Akdoğan ve DEM Parti'den İstanbul milletvekili Celal Fırat katıldı.

Numan Kurtulmuş komisyon tbmm
