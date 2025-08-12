İYİ Parti'ye ayrılan sandalyeler doldu! TBMM'de üçüncü kez toplandılar: Komisyona 3 yeni isim

TBMM’de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında konuşma gerçekleştirdi.
Kurtulmuş konuşmasında "Kararların ittifakla çıkması en büyük arzumuzdur" mesajını verdi.
Öte yandan İYİ Parti için ayrılan 3 sandalyeye, partinin komisyona üye vermeme kararı üzerine AK Parti'den Cahit Özkan, CHP'den Umut Akdoğan ve DEM Parti'den İstanbul milletvekili Celal Fırat katıldı.
