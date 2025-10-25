İYİ Partili başkanın oğlu Rıdvan Çolak öldürüldü! Restoranda kanlı saldırı

Malkara-Hayrabolu karayolu üzerinde, Gürgen Bayırı mevkiinde bir dinlenme tesisindeki restoranda dün saat 19.00 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi.

YEMEK YERLERKEN İÇERİ GİRDİ

Edinilen bilgiye göre; restoran sahibinin oğlu H.Y. (25) ile İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak (35), yemek yedikleri sırada içeriye giren S.C., elindeki tabanca ile ikilinin oturduğu masaya ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği H.Y. ile Rıdvan Çolak, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise restorandan kaçtı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.Y. ile Rıdvan Çolak, ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çolak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.Y. ise, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır