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İYİ Partili Hasan Toktaş'ın WhatsApp mesajı sonrası CHP'li Asu Kaya'dan açıklama: 'Türkiye'deki tüm kadınlar adına isteyeceğim'

İYİ Partili İl Başkanları WhatsApp grubuna atıldığı iddia edilen bir mesaj gündemi sarstı. İYİ Partili Hasan Toktaş'ın, CHP'li Asu Kaya'nın fotoğrafını atıp 'Bunu sana alacağım kral' yazdığı iddiası sonra CHP'li vekilden açıklama geldi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kaya, "Türkiye’deki tüm kadınlar adına istifa etmesini isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Hasan Toktaş'ın WhatsApp mesajı sonrası CHP'li Asu Kaya'dan açıklama: 'Türkiye'deki tüm kadınlar adına isteyeceğim'
Ufuk Dağ

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajı kamuoyunda şoke etkisi yarattı. Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Toktaş mesajların kendisine ait olmadığını söylerken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu inceleme başlattıklarını duyurdu.

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"KADINLAR OLARAK HER ALANDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu gelişmelerin ardından CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına açıklamada bulundu.

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Kaya, “Gündemi bu konuyla işgal etmek istemezdim çünkü mücadelemiz çok başka. Türkiye’de kadın haklarını kullanıyoruz. Türkiye’de kadın mücadelesi veriyoruz. Gündemin bununla meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kadınlar başta siyaset olmak üzere her alanda var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"TÜM KADINLAR ADINA İSTİFA ETMESİNİ BEKLEYECEĞİM"

Soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğine vurgu yapan Kaya, "En ağır şekliyle Türkiye’deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama bu soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız" dedi.

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whatsapp CHP İYİ Parti istifa mesaj
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