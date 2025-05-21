CHP'li Asu Kaya'nın fotoğrafını paylaşıp yazdı: İYİ Partili Milletvekili Toktaş'tan Whatsapp grubunda çirkin mesaj! Sosyal medyada tepki yağmuru

Sosyal medya İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın Whatsapp mesajını konuşuyor. Toktaş'ın bir kadın vekile ilişkin kullandığı ifadeler tepki uyandırdı.

ASU KAYA'NIN FOTOĞRAFINI ATIP "SANA BUNU ALACAĞIM" YAZDI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta bir Whatsapp grubunun yazışma ekranı yer alıyor. Yazışmada Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın TBMM kürsüsünde çekilmiş bir fotoğrafını gönderdiği, altına "Sana bunu alacam krallll" yazdığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Toktaş'tan ve İYİ Parti'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken sosyal medya adeta ayağa kalktı. Toktaş yakışıksız mesajları nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

TEPKİ YAĞDI

Kullanıcılar Toktaş'a tepki gösterirken biri "Çok ayıp, rezalet bir durum" dedi. İşte gelen tepkilerden bazıları: