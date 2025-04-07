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İyileşmek için girdiği kalp ameliyatından çıkınca hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı...

İstanbul’da, kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybeden öğretmen Metin Toprak (34), memleketi Mardin’in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi.

İyileşmek için girdiği kalp ameliyatından çıkınca hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı...
Çiğdem Sevinç

Kalp rahatsızlığı nedeniyle, 5 Nisan’da İstanbul’daki bir hastanede kapalı kalp ameliyatı olan Dargeçit Altunkaynak İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Metin Toprak, iddiaya göre operasyon sonrası komplikasyonlar oluştuğu gerekçesiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Toprak, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Metin Toprak’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin’in Dargeçit ilçesine getirildi. Toprak’ın cenazesine Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç, önceki dönem İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dargeçit Sefa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Toprak’ın cenazesi, ilçe merkezindeki Mıcırsafa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yakınları, defin töreninin ardından Tepebaşı Mahallesi’nde taziyeleri kabul etti.

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Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Metin Toprak’ın ölümünde hastanenin ihmali olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kalp‎ hastane
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