İyot kafesi nedir? İyot kafesi nasıl yapılır?

İnsan vücudu yaşamın devam edebilmesi için gerekli olan birçok vitamini, minerali ve elementi kendi üretebilir. Ancak iyot örneğinde olduğu gibi bazıları üretilemez. Bu yüzden de dışarıdan takviye yolu ile iyot alınması gereksinimi oluşur. İyot, deniz ürünlerinde olduğu gibi besinler yolu ile alınabilmektedir.

İyot kafesi nedir? İyot kafesi ne işe yarar?

İyot kafesi, özellikle iyot eksikliği yaşayan kişilerin iyot seviyelerini yükseltebilmek ve tiroid sağlığını destekleyebilmek amacı ile kullanılan bir yöntemdir. İnsan vücudunda çeşitli hayati fonksiyonları destekleyen mikro besin maddesi olan iyot bu yöntem sayesinde vücuda uygulanır.

İyot kafesi yönteminin uygulanması ile iyi geldiği ve fayda sağladığı durumlardan bazıları şunlardır:

Kronik öksürüğü giderir.

Balgam söktürür.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

İnflomasyona iyi gelir.

Ödem oluşumunu giderir.

İltihaplanmaya karşı kullanılır.

İyot kafesi için hangi iyot kullanılır?

İyot kafesi zararları yanlış ya da bilinçsizce kullanıldığında görülebilir. Bu yüzden uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerekir. Doktor önerisi ve onayı ile iyot kafesi uygulanabilir. Uygulamadan önce iyot kafesi hazırlama aşamasında doğru malzemelerin seçilmesi de son derece önemlidir.

Hazırlanırken lugol iyotu ya da iyot çözeltisi %2 ya da %5 oranında konsantrasyonlu olarak kullanılmalıdır. Uygularken pamuklu bir çubuk ya da yumuşak bir fırça kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak olan bölge öncesinde iyice temizlenmeli ve kurulanmalıdır.

İyot kafesi nasıl yapılır?

Hazırlanan ya da hazır olarak temin edilen iyot kafesi bir pamuklu çubuk ya da fırça yardımı ile uygulanacak olan bölgeye sürülür. Sürerken adını da verdiği kafes biçiminde şekil vererek sürmeye dikkat edilmelidir.

Çocuklara uygulanacaksa %2 oranında lugol sulandırılmadan direkt olarak sırta sürülebilir. Sürerken damlalığın ucu ya da parmakların ucu da kullanabilir. Gazlı bez ya da pamuk iyotu çok ve hızlı emer bu yüzden çok tavsiye edilmez.