İzinsiz aldığı otomobille kaza yaptılar: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, C.E. (16) yönetimindeki 26 VD 802 plakalı otomobille virajı alamayarak, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLESİNDEN GİZLİ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları C.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.F.G.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan C.E.’nin otomobili ailesinin haberi olmadan aldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.