İzmir 02 Aralık Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 8.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:10. Gün batımı saati 17:50 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 3 Aralık Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 17°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 11°C ile 14°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmak zorunludur. Trafik kurallarına uyulmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak, sağlığınız açısından faydalı olacaktır.