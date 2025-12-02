HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 02 Aralık Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları açık ve güneşli geçecekken, sıcaklık 9°C ile 17°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişecek. 3 Aralık'ta kapalı, 4 Aralık'ta hafif yağmur ve 5 Aralık'ta orta şiddetli yağmur bekleniyor. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giymek ve uygun ayakkabılar seçmek önemli. Yol koşullarını göz önünde bulundurarak dikkatli araç kullanmak da zorunlu.

İzmir 02 Aralık Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 8.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:10. Gün batımı saati 17:50 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 3 Aralık Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 17°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 11°C ile 14°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmak zorunludur. Trafik kurallarına uyulmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak, sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıKaraman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Amasya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralıAmasya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.