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İzmir 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 3 Ağustos 2025 Pazar günü hava genellikle açık ve güneşli olacak.

İzmir 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 34°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 27°C'ye düşecek. Rüzgar batıdan saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %63, gündüz %47, akşam %65 ve gece %76 olarak tahmin ediliyor. Basınç değeri 979 hPa seviyelerine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 23°C olacak. 5 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 24°C olarak tahmin ediliyor. 6 Ağustos Çarşamba günü gündüz 34°C, gece ise 23°C sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Ağustos ayının tipik hava koşullarına uygun olacak.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi ve güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önerilmektedir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkileneceği unutulmamalıdır. Evde kalınması mümkünse klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanılmalı, pencereler günün serin saatlerinde açılarak hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Sıcak hava dalgaları sağlık sorunlarına yol açabilir. Belirtiler fark edildiğinde bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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