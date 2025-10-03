İzmir 03 Ekim Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 3 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları değişiklik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 19°C ile 23°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %64 seviyesinde seyredecek. Rüzgar hızı 5.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı ise 18:51'dir.

4 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklığı 16°C ile 23°C arasında olacak. Hafif sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü hava sıcaklığı 15°C ile 25°C arasında olması tahmin ediliyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 16°C ile 24°C arasında değişecek. Bol güneş ışığı etkili olacak. 7 Ekim Salı günü sıcaklık 15°C ile 22°C aralığında olacak. Kısmen güneşli hava bekleniyor.

Beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağışların yoğunlaşması bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymalı ve dikkatli sürmelisiniz. Evlerde su baskınlarına karşı önlem almak önemlidir. Pencerelerin ve kapıların sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Elektrik kesintilerine karşı da hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha elverişli hale gelmesi bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Planlamalarınızı hava koşullarına göre yapmalısınız.