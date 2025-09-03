İzmir 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Nem oranı %35 seviyelerinde ölçülecek. Rüzgar hızı 19 km/saat civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklık 34°C olacak. 5 Eylül Cuma günü sıcaklık 31°C olarak tahmin ediliyor. 6 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 33°C'ye çıkabilir. 7 Eylül Pazar günü ise sıcaklık yine 33°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 22°C ile 23°C arasında değişecek.

Sıcak hava koşulları altında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak önerilir. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gereklidir.