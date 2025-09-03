HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli.

İzmir 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

İzmir'de 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Nem oranı %35 seviyelerinde ölçülecek. Rüzgar hızı 19 km/saat civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklık 34°C olacak. 5 Eylül Cuma günü sıcaklık 31°C olarak tahmin ediliyor. 6 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 33°C'ye çıkabilir. 7 Eylül Pazar günü ise sıcaklık yine 33°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 22°C ile 23°C arasında değişecek.

Sıcak hava koşulları altında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak önerilir. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öyle bir özellik geldi ki yıllardır şikayet edilen sorun çözüldüÖyle bir özellik geldi ki yıllardır şikayet edilen sorun çözüldü
CHP'li 81 il başkanı İstanbul'a çağrıldı!CHP'li 81 il başkanı İstanbul'a çağrıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.