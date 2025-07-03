İzmir 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık yüksek 36°C, düşük 23°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 32 km/saat civarında olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor. Gündoğumu saati 05:52, günbatımı saati 20:39 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36°C yüksek, 22°C düşük olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 39°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. 6 Temmuz Pazar günü yüksek sıcaklık 38°C, düşük sıcaklık ise 25°C olarak tahmin ediliyor. 7 Temmuz Pazartesi günü de 38°C yüksek, 25°C düşük sıcaklıkla güneşli bir hava olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklarla birlikte güneş ışınlarının öğle saatlerinde dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler, şapka ve güneş kremi kullanmak, cildinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bol su tüketmek, vücudunuzun su dengesini korumanıza katkı sağlar. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Devam eden sıcak hava koşullarında hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak için faydalıdır.