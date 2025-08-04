İzmir 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olacağı beklentisi var. Gece sıcaklıkları ise 23°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı gündüz saatlerinde %43, akşam saatlerinde ise %65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 34°C, 6 Ağustos Çarşamba günü 35°C ve 7 Ağustos Perşembe günü 36°C civarında olması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri gerektiği hatırlatılmaktadır.