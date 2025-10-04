HABER

İzmir 04 Ekim Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 04 Ekim Cumartesi hava durumu hafif yağışlı olacak. İşte detaylar...

İzmir'de 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %54 civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 4.46 km hızında esecek.

Pazar günü, 5 Ekim 2025, hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 23°C arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 4.36 km hızında esmesi öngörülüyor.

Pazartesi, 6 Ekim 2025, hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünde saatte yaklaşık 5.78 km hızında esecek.

Salı, 7 Ekim 2025, hava yine açık kalacak. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5.34 km hızında esecek.

Bu dönemde 4 Ekim'de hafif sağanak yağmur nedeniyle şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde ise hafif bir mont veya ceket giyinmek, serin havadan koruyacaktır.

