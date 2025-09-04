HABER

İzmir 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Gündüz en yüksek sıcaklık 35°C, gece ise en düşük sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %53. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Eylül Cuma günü sıcaklık 32°C ile 21°C arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. 6 Eylül Cumartesi ve 7 Eylül Pazar günleri ise güneşli hava koşulları hakim olacak. Sıcaklık 32°C ile 22°C arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, 5 Eylül Cuma günü görülecek bölgesel yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Şemsiye veya su geçirmeyen giysiler bulundurmak ıslanmaktan korunmaya yardımcı olabilir.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak önemlidir. Güneşin dik olduğu öğle saatlerinde kapalı alanlarda kalmak sağlık açısından daha güvenli olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Hava koşullarına uygun önlemler alarak, hem konforlu hem de sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

