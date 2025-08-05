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İzmir 05 Ağustos Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 5 Ağustos 2025 Salı günü, İzmir'de hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor.

İzmir 05 Ağustos Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bugün, 5 Ağustos 2025 Salı günü, İzmir'de hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 27°C civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 11 km ile 19 km arasında esecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 34°C civarında olacaktır. 7 Ağustos Perşembe günü 37°C'ye kadar yükselebilir. 8 Ağustos Cuma günü de sıcaklık 37°C civarında kalabilir.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi, dehidrasyon ve güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumak için yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşulları enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle, elektrik tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve klima kullanımının sınırlandırılması faydalı olacaktır. Evlerdeki su sızıntılarını kontrol etmek ve izolasyonu güçlendirmek de serinliği korumaya yardımcı olabilir.

Hayvanların da sıcak hava koşullarından olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Evcil hayvanların serin ve gölgeli alanlarda tutulması, bol su verilmesi önemlidir. Sokak hayvanları için su kapları bırakmak, onların hayatta kalmalarına katkı sağlar.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde hem kişisel sağlık hem de çevre sağlığı açısından gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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