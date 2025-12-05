İzmir 05 Aralık Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 5 Aralık 2025 Cuma günü hava sıcaklığı 8°C ile 15°C arasında değişecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9.9 km/h olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:14. Gün batımı saati 17:51.

Hafta sonu hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava sıcaklığı 12°C ile 18°C arasında olacak. Hafif yağmurların görülmesi olasıdır. 7 Aralık 2025 Pazar günü sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız su geçirmez giysiler almak yararlı olacaktır. Uygun ayakkabılar da yanınıza almanızda fayda var. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.