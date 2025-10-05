HABER

İzmir 05 Ekim Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak.

Gündüz sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %82 seviyelerinde olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 8 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler var. 6 Ekim Pazartesi günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 26°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 7 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. O gün sıcaklıklar 21°C civarında olacak. 8 Ekim Çarşamba günü yağışlı hava koşulları devam edebilir. Sıcaklıklar 18°C'ye düşebilir. 9 Ekim Perşembe günü hava tekrar daha güneşli hale gelecek. Sıcaklıklar 21°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 6 ve 7 Ekim tarihlerindeki yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacak. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giymek önerilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

Son olarak hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Güncel bilgilere göre planlama yaparak olumsuz durumların önüne geçilebilir.

