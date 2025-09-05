İzmir 05 Eylül Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 5 Eylül 2025 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 23°C seviyelerinde olacak. Nem oranı gündüz %26, gece %70 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar gündüz 22 km/saat hızla batıdan esecek. Gece ise rüzgar 4 km/saat hızla doğudan esecek.

Hafta sonu hava koşulları da güneşli olacak. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 22°C olarak öngörülüyor. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 22°C seviyelerinde olacak. Her iki gün için nem oranı gündüz %20-22, gece %62-73 arasında değişecek. Rüzgar hızları gündüz 17-18 km/saat, gece ise 10-12 km/saat civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve plaj ziyaretleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle, güneşte kalma süresini sınırlamak önemlidir. Bol su tüketilmesi de önerilir. Rüzgarın batıdan esmesi, deniz kenarındaki aktivitelerde dalga koşullarını etkileyebilir. Denize girmeyi planlayanların dikkatli olmaları önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 30°C'nin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Nem oranları gündüz %20-22, gece %62-73 arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunma önlemleri alması ve yeterli su tüketmelerine özen göstermeleri önemlidir.