İzmir 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, İzmir'de hava sıcaklıklarının 19°C ile 33°C arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca hava kısmen güneşli olacak. Nem oranı %33 civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Rüzgarın saatte yaklaşık 20 km hızla esmesi öngörülüyor. Özellikle 12:00 ile 15:00 saatleri arasında hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığın da aynı seviyede olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 6 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 20°C ile 33°C arasında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 19°C ile 32°C arasında tahmin ediliyor. 8 Haziran Pazar günü ise sıcaklıklar yine 19°C ile 32°C arasında bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle açık olacak. Nem oranı %56 civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden esecek ve saatte yaklaşık 20 km hızla esmesi öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Gölge alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek gerekmektedir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt koruması sağlar. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Bu aktiviteler, sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak için klima veya vantilatör kullanılabilir. Sıcak hava dalgaları sırasında hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır.