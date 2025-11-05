İzmir 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde bulutlu ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 14°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında kalacak. Rüzgarın hızı saatte 6.6 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44 olarak belirlenmiştir. Gün batımı ise 18:09’da gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 Kasım Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 23°C arasında seyredecek. 7 Kasım Cuma günü ise hava güneşli bir gün sunacak. Sıcaklıklar yine 14°C ile 23°C arasında olacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava olacaktır. Kat kat giyinmek, güneşli saatlerde hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle bol su içmek vücudunuzu nemli tutmak için önemlidir. Rüzgarın hafif esmesi açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak rüzgarın yönüne dikkat etmelisiniz.

Gün doğumu ve batımı saatlerine göre plan yapmanızda fayda var. Özellikle sabah saatlerinde güneş ışığından yararlanmak enerji depolamanıza yardımcı olacaktır. Gün batımına yakın saatlerde hava sıcaklıkları düşecektir. Akşam planlarınızı yaparken uygun kıyafetleri yanınıza almayı unutmayın.

İzmir'de 5 Kasım 2025 Çarşamba günü ve izleyen günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve stabil kalacak. Hava durumuna uygun giyinerek, gerekli önlemleri alarak günlük aktivitelerinizi sürdürebilirsiniz.