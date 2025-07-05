İzmir 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü, hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C civarına çıkacak. Gece sıcaklığı ise 22°C seviyelerinde olacak. Nem oranı gündüz %5, gece ise %53 olacak. Rüzgar gündüz 11 km/saat, gece 7 km/saat hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 6 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı 23°C olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 22°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gün ortasında güneş ışınlarının doğrudan geldiği saatlerde, açık hava aktivitelerinden kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak da gerekebilir. Bol su tüketimi, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda, çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların serin ve gölgeli alanlarda bulunmaları sağlık açısından faydalıdır.

Rüzgar hızlarının düşük olması, deniz kenarında serinlemek isteyenler için deniz koşullarının sakin olacağını gösteriyor. Denize girerken suyun sıcaklığı ve akıntıların durumu hakkında bilgi almak önemlidir. Sahilde vakit geçirirken, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve düzenli aralıklarla su içilmesi, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve sahil keyfi yapmak isteyenlerin uygun önlemler alması önemlidir.