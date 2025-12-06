HABER

İzmir 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 15.4°C ile 19.7°C arasında değişirken, kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %83 olacak ve rüzgar hızı 5.4 km/saat civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde, hava koşullarında büyük bir değişiklik yaşanmayacak. Hafif sağanak yağmurlar ile artan rüzgar, açık alanlarda dikkatli olmayı gerektiriyor.

Doğukan Akbayır

İzmir'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 15.4°C ile 19.7°C arasında değişebilir. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %83 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 08:14'te gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:50'de bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 7 Aralık Pazar günü hafif sağanak yağmurlar etkili olabilir. 8 Aralık Pazartesi günü ise hava daha da soğuyacak. Yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Nem oranı yüksek olduğu için astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olması önerilir. Rüzgar hızının artması da açık alanlarda dikkatli olmayı gerektirir.

hava durumu İzmir
