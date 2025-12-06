İzmir 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 15.4°C ile 19.7°C arasında değişebilir. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %83 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 08:14'te gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:50'de bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 7 Aralık Pazar günü hafif sağanak yağmurlar etkili olabilir. 8 Aralık Pazartesi günü ise hava daha da soğuyacak. Yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Nem oranı yüksek olduğu için astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olması önerilir. Rüzgar hızının artması da açık alanlarda dikkatli olmayı gerektirir.