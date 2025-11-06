İzmir 06 Kasım Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında. Gece sıcaklık ise 13°C olarak ölçülecek. Nem oranı %72 düzeyinde. Rüzgar hızı 9 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı saati ise 18:07 olarak hesaplanmıştır.

7 Kasım Cuma günü bazı yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 14°C arasında değişebilir. 8 Kasım Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 14°C arasında seyredecek. 9 Kasım Pazar günü çok bulutlu bir hava görülecek. Bu günde sıcaklık 24°C ile 14°C arasında olacak.

Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 7 Kasım Cuma günü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Böylece vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su tüketimini artırmalısınız. Bu, vücudun susuz kalmasını engeller. Rüzgarın etkisini dikkate almalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız.

İzmir'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemli. Alınacak önlemler, sağlığınız ve güvenliğiniz açısından hayati öneme sahiptir.