İzmir 07 Ekim Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 18°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 20°C civarına yükselecek. Akşam saatlerinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklığın 19°C civarında olması öngörülüyor. Gece saatlerinde hafif yağışlar sürecek. Sıcaklığın 16°C civarına düşmesi tahmin ediliyor.

8 Ekim Çarşamba günü İzmir'de yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklık 18°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 12°C civarında seyredecek. 9 Ekim Perşembe günü hava puslu güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 13°C olacak. 10 Ekim Cuma günü hava kapalı ve bulutlu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak.

Bu dönemde yağışların etkili olması için önlem almak faydalı. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak önemlidir. Nem oranı yüksek olacağı için hafif kıyafetler tercih edilmeli. Terlemeyi önlemek amacıyla nefes alabilen giysiler seçilmelidir. Rüzgar zaman zaman kuvvetli olabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek eşyalardan uzak durulmalıdır. Sıcaklıklar gündüz 20°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur.