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İzmir 07 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü, İzmir'de hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor.

İzmir 07 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Salı günü sıcaklıkların 38°C'ye, Çarşamba günü ise 39°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Perşembe günü sıcaklıkların 36°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 30°C'nin üzerine çıkması, akşam saatlerinde ise 20°C civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 20-30 km/saat arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir.

Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği zaman açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından yararlı olacaktır. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak, klima veya vantilatör kullanmak da sıcakların etkisini hafifletebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgasına karşı hazırlıklı olmak, gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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