İzmir 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu alçak bulutların ardından biraz güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 11°C, gece ise en düşük sıcaklık 4°C civarında bekleniyor. Nem oranı %85 olacak. Rüzgar hızı 8.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı saati ise 17:51 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 9 Aralık Salı günü kapalı ve bulutlu bir hava olacak. En düşük sıcaklık 8.3°C, en yüksek sıcaklık ise 14.6°C şeklinde öngörülüyor. 10 Aralık Çarşamba günü de benzer hava koşulları devam edecek. Çok bulutlu bir hava ve sıcaklıklar 3°C ile 10°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı düşünülüyor. Nem oranının yüksek olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunması önemli. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacak. Ayrıca, nem oranının yüksekliği nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus oluşabilir. Bu durum görüş mesafesini azaltır. Trafik kazalarına neden olma riski taşır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak, dikkatli olmak, olası kazaların önüne geçer.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu sayede olası olumsuz hava koşullarına karşı önceden tedbir alabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi buna göre planlamak, daha rahat geçmesini sağlar.