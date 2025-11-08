HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 8 Kasım 2025 tarihi, parçalı bulutlu ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Sıcaklıklar 10-15°C arasında değişecek, en yüksek sıcaklıklar ise 20-25°C civarında olacak. Bazı ilçelerde yağış bekleniyor. Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Konak, Ödemiş ve Urla bölgeleri için yağış ihtimali bulunuyor. Sonraki günlerde ise hava stabil kalacak; güneşli günler öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli.

İzmir 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

İzmir'de 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli. Şehirde hava sıcaklıkları 10-15°C arasında değişecek. En yüksek sıcaklıklar 20-25°C civarında olacak. Rüzgar doğu ve batı yönlerinden orta kuvvette esecek. Bazı ilçelerde sağanak yağış bekleniyor. Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Konak, Ödemiş ve Urla bölgelerinde yağışların görülmesi muhtemeldir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil kalacak. 9 Kasım Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 9-18°C arasında değişecek. 10 Kasım Pazartesi günü bulutların arasından güneşin ara ara görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 10-19°C aralığında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Sağanak yağış beklenen bölgelerde şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar orta kuvvette esecek. Açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek olmanız gerektiği unutulmamalıdır. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandıErzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandı
2 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi2 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.