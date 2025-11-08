İzmir 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli. Şehirde hava sıcaklıkları 10-15°C arasında değişecek. En yüksek sıcaklıklar 20-25°C civarında olacak. Rüzgar doğu ve batı yönlerinden orta kuvvette esecek. Bazı ilçelerde sağanak yağış bekleniyor. Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Konak, Ödemiş ve Urla bölgelerinde yağışların görülmesi muhtemeldir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil kalacak. 9 Kasım Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 9-18°C arasında değişecek. 10 Kasım Pazartesi günü bulutların arasından güneşin ara ara görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 10-19°C aralığında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Sağanak yağış beklenen bölgelerde şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar orta kuvvette esecek. Açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek olmanız gerektiği unutulmamalıdır. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır.