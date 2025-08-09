HABER

İzmir 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir.

Cansu Akalp

İzmir'de 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz sıcaklık 40°C civarına ulaşacaktır. Gece sıcaklığı ise 27°C seviyelerine düşecektir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklık 41°C'ye yükselecektir. 11 Ağustos Pazartesi günü de sıcaklık 40°C seviyesinde kalacaktır. Gündüz sıcaklıklar 40°C civarında, gece ise 24°C seviyelerinde olacaktır.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve ikindi saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak çarpması ve dehidrasyon riskine karşı, bu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları devam ederken, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve vücut ısısının dengede tutulabilmesi için serin ortamlarda bulunulmalıdır. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya ve olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır.

