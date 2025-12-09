İzmir 09 Aralık Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu tahmini şu şekildedir. Sabah saatlerinde sıcaklık 8°C civarında olacak. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 12°C'ye kadar yükselebilir. Hava, bulutlu ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Nem oranı %86 düzeyindedir. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:16'dır. Gün batımı saati ise 17:50 olarak beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 10 Aralık Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava olacaktır. 11 Aralık Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar gün boyunca 10°C ile 12°C arasında değişme gösterecektir.

Bu dönemde hava koşulları serin ve nemli olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğu için astım veya alerji rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları gerekiyor. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması faydalı olacaktır.