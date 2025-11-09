HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 09 Kasım Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 9 Kasım 2025 Pazar günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın, rüzgar ise hafif ile orta kuvvette esiyor. Haftanın ilerleyen günlerinde bulutlu günler ve sağanak yağışlar görülebilir. 11 Kasım Salı günü dikkat edilmesi gereken yağışlar bekleniyor. Dış mekan etkinliklerinde hava durumunu kontrol etmek ve uygun kıyafetler seçmek önem taşımaktadır. Hazırlıklı olmak, olumsuz hava koşullarıyla başa çıkmada yardımcı olacaktır.

İzmir 09 Kasım Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 9 Kasım 2025 Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak. Rüzgar batı ve doğu yönlerinden hafif ile orta kuvvette esecek. Çeşme gibi kıyı bölgelerinde batı yönünden 18 km/s hızında rüzgarlar etkili olabilir. Menemen ve Menderes gibi iç kesimlerde sıcaklıklar 25°C'ye kadar çıkabilir. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Ancak rüzgar zaman zaman etkisini artırabilir. Bu nedenle dış mekan planlarına dikkat edilmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 11 Kasım Salı günü yer yer sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 21°C seviyelerinde olacak. 12 Kasım Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 21°C civarında olacak. 13 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C seviyelerinde kalacak. 14 Kasım Cuma günü kısmen güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C seviyelerine yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 11 Kasım Salı günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini artırabileceği bölgelerde açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmeniz önemli. Gerekirse planlarınızı esnek tutmalısınız. Ayrıca sıcaklıkların 20°C civarında seyredeceği günlerde kat kat giyinmelisiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katlettiBaba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti
Yeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladıYeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.