İzmir 09 Kasım Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 9 Kasım 2025 Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak. Rüzgar batı ve doğu yönlerinden hafif ile orta kuvvette esecek. Çeşme gibi kıyı bölgelerinde batı yönünden 18 km/s hızında rüzgarlar etkili olabilir. Menemen ve Menderes gibi iç kesimlerde sıcaklıklar 25°C'ye kadar çıkabilir. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Ancak rüzgar zaman zaman etkisini artırabilir. Bu nedenle dış mekan planlarına dikkat edilmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 11 Kasım Salı günü yer yer sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 21°C seviyelerinde olacak. 12 Kasım Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 21°C civarında olacak. 13 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C seviyelerinde kalacak. 14 Kasım Cuma günü kısmen güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C seviyelerine yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 11 Kasım Salı günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini artırabileceği bölgelerde açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmeniz önemli. Gerekirse planlarınızı esnek tutmalısınız. Ayrıca sıcaklıkların 20°C civarında seyredeceği günlerde kat kat giyinmelisiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.