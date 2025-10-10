İzmir 10 Ekim Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılık olacak. Sıcaklıkların 13°C ile 24°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %80 civarında olacak. Hafif rüzgarlar esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Hafta sonu, 11 Ekim Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak. En düşük sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 25°C seviyesine çıkacak. Pazar günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 23°C arasında seyredecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Hava ılık geçecek.

Ekim ayının ilk günlerinde İzmir'de ortalama yüksek sıcaklıklar 25.3°C, ortalama düşük sıcaklıklar ise 14.5°C civarındadır. Ayın ortasında yüksek sıcaklıklar 23.4°C, düşük sıcaklıklar 13.5°C seviyelerine düşer. Ay sonunda yüksek sıcaklıklar 20.6°C, düşük sıcaklıklar 11.3°C olarak kaydedilir. Bu veriler, Ekim ayının İzmir'de ılıman bir hava sunduğunu gösteriyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olabilir. Bol su içmeyi ve güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmemeniz önemlidir.