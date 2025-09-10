İzmir 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 32°C civarında olması bekleniyor. En düşük sıcaklığın ise 20°C olması öngörülüyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %73 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 1.54 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 11 Eylül Perşembe günü sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselebilir. 12 Eylül Cuma günü ise sıcaklıkların 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Aşırı sıcakların yaşandığı günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.