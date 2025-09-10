HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 32°C civarında olması bekleniyor.

İzmir 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

İzmir'de 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 32°C civarında olması bekleniyor. En düşük sıcaklığın ise 20°C olması öngörülüyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %73 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 1.54 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 11 Eylül Perşembe günü sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselebilir. 12 Eylül Cuma günü ise sıcaklıkların 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Aşırı sıcakların yaşandığı günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli olduCHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu
İşlerini geri isteyen İliç halkından basın açıklamasıyla çağrıİşlerini geri isteyen İliç halkından basın açıklamasıyla çağrı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.