İzmir 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

10 Kasım 2025'te İzmir'de hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarındayken, akşam saatlerinde 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğudan saatte 9 km hızla esecek. İlerleyen günlerde de genel olarak bulutlu hava hakim olacak. Seyahat edenlerin sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olması, hafif yağışlar içinse şemsiye bulundurmaları öneriliyor.

Cansu Akalp

İzmir'de 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağışlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C civarlarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 9 km hızla esebilir. Nem oranı %79 civarında seyredecek.

Yakın günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 11 Kasım Salı günü sıcaklık 21°C civarında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü ise sıcaklık 22°C'ye çıkacak. Bu süre boyunca hava genellikle bulutlu olacak. Hafif yağışlar görülebilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hafif yağışlar için şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalıdır. Islanmaktan korunmak için bu önlemler önemlidir. Rüzgar hafif olacak fakat ani rüzgar değişimlerine dikkat etmekte yarar var.

Uygun kıyafetler seçmek, hava koşullarına hazırlıklıdır. Sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olacağı unutulmamalıdır. Hafif yağmurlara karşı şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak önemlidir. Bu, ıslanmaktan koruyacaktır. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor ama ani değişimlere dikkat etmek faydalıdır.

