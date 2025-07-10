İzmir 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı ise %61 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 35°C, 12 Temmuz Cumartesi günü 36°C ve 13 Temmuz Pazar günü 38°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar hızı gündüz saatlerinde 15-25 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %31 ile %43 arasında tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalıdır. Güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek gerekir. Alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durmak da önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalıdır. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bu önlemler önemlidir. Sıcak hava dalgaları, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için daha tehlikeli olabilir. Bu grupların daha dikkatli olması ve gerektiğinde tıbbi yardım alması önemlidir.