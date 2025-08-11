HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

İzmir 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, özellikle öğle ve ikindi saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Rüzgar is doğudan esecek. Nem oranı %22-43 arasında değişecek. Bu durum, hissedilen sıcaklığı artırabilir.

Benzer sıcaklıkların önümüzdeki günlerde devam etmesi öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü sıcaklıkların 45°C'ye kadar çıkması bekleniyor. 13 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 42°C seviyelerinde seyredecek. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 39°C'ye düşmesi öngörülse de, bu değerler yine de yüksek sayılacak.

Aşırı sıcak hava koşullarında, güneşin en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renkli kıyafetler giymek, şapka ve güneş kremi kullanmak cildinizi korumaya yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin daha dikkatli olmaları önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Aşırı sıcakların orman yangınlarına neden olabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Aşırı sıcakların elektrik tüketimini artırabileceğini unutmamalıyız. Bu durum enerji kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu yaparak hem sağlığımızı hem de çevremizi koruyabiliriz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...
Deprem bölgesi için hava durumu uyarısı!Deprem bölgesi için hava durumu uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.