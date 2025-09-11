HABER

İzmir 11 Eylül Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 34°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz mevsiminin son günlerinde tipik bir hava koşulunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 12 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 33°C, 13 Eylül Cumartesi günü ise 34°C civarında olması öngörülüyor. Bu durum, yazın son günlerinde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini işaret ediyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunanların dikkatli olmaları gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemli. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak faydalı.

Sıcak hava devam ederken, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak, sabah veya akşam serinliğinde egzersiz yapmak daha sağlıklı.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak ve vücut sağlığını korumak önemlidir.

