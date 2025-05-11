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İzmir 11 Mayısıs Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinden itibaren artan bulutlarla birlikte güneşli olacak.

İzmir 11 Mayısıs Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinden itibaren artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 26°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 14°C'ye düşecek. Nem oranı gün boyunca %71 ile %86 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 19.8 km/saat olacak.

12 Mayıs Pazartesi günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 15°C ile 26°C arasında değişecek. 13 Mayıs Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 26°C arasında seyredecek. 14 Mayıs Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği, yağış ihtimalinin artacağı gözlemlenmektedir. Özellikle 12 Mayıs Pazartesi günü yağmurlu koşullara hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklıkların 13°C ile 26°C arasında değişmesi gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarının belirgin olabileceğini gösteriyor. Sabah ve akşam saatlerinde daha serin olabileceğinden, kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Nem oranının yüksek olması, sabah ve akşam saatlerinde nemli bir hava hissi yaratabilir. Bu nedenle, nemden etkilenebilecek aktiviteler planlanıyorsa, uygun önlemler almak önemlidir.

Rüzgar hızının 19.8 km/saat olması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir faktördür. Rüzgarın etkili olabileceği alanlarda, güvenliği sağlamak adına gerekli önlemleri almak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde İzmir'de hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve yağış ihtimalinin artacağı öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak hazırlıklı olmanız önem taşımaktadır. Gereken önlemleri alarak konforlu ve güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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