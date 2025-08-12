İzmir 12 Ağustos Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava koşulları aşırı sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve ikindi saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Rüzgar doğudan esecek. Nem oranı %22-43 arasında değişecek. Bu durum, hissedilen sıcaklığı artıracak ve daha bunaltıcı bir hava yaratacak.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıkların 42°C seviyelerinde olması bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 39°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 35°C civarında olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir.

Aşırı sıcak hava koşullarında, güneşin en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketin ve güneş koruyucu ürünler kullanın. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olmaları önerilir. Mümkünse evde kalmaları da faydalı olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı tedbirli olunması önemlidir. Bol su tüketimi de gereklidir.