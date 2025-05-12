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İzmir 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 12 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. İzmir'de hava durumu kısmen güneşli olacak.

İzmir 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25°C, gece ise 14°C olacak. Rüzgar hızı 21.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %56 civarında olacak.

Sonraki günlerde hava durumu şöyle tahmin ediliyor: 13 Mayıs Salı günü kısmen güneşli ve 27°C, 14 Mayıs Çarşamba günü bol güneş ışığı ve 24°C, 15 Mayıs Perşembe günü güneşli-parçalı bulutlu arası ve 25°C.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 24°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı ise %56 ile %58 arasında olacak. Rüzgar hızı 17.6 km/saat ile 21.6 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik olabilecektir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Açık alanlarda rüzgarın etkisiyle savrulabilecek nesnelere karşı tedbirli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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