HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, yazın son günlerinin tadını çıkaracak.

İzmir 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, yazın son günlerinin tadını çıkaracak. Gün boyunca hava az bulutlu olacak. Sıcaklık bazı ilçelerde 38°C'ye kadar yükselecek. Özellikle Beydağ, Tire, Bayındır ve Ödemiş gibi iç bölgelerde bu yüksek sıcaklıklar hissedilecek. Sahile yakın ilçelerde ise daha serin bir hava olacak. Çeşme, Foça, Karaburun ve Urla'da sıcaklıklar 29°C ile 31°C arasında değişecek. İzmir merkezde hava sıcaklığı 33°C civarında olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 14 Eylül Pazar günü, hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 32°C civarında seyredecek. 15 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 29°C'ye düşecek. Hava yine az bulutlu kalacak. 16 Eylül Salı günü sıcaklıklar 31°C civarında olacak. Hava yine az bulutlu olacak.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, cilt koruması için uygun giysiler giymek gereklidir. Güneş kremi kullanmak da cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su içerek vücudun su dengesini korumak önemlidir. Serinlemek için gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Sahile yakın bölgelerde yaşayanlar veya tatil planlayanlar için deniz suyu sıcaklıkları 25°C civarında olacak. Bu, denize girmek için uygun bir ortam sunuyor.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak ve vücut sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mudanya'da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyorMudanya'da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor
MSB duyurdu: İran sınırında ele geçirildiMSB duyurdu: İran sınırında ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Destansı galibiyet Yunan basınında!

Destansı galibiyet Yunan basınında!

Galatasaray'da 4 kupa kazanmıştı... Sürpriz ayrılık!

Galatasaray'da 4 kupa kazanmıştı... Sürpriz ayrılık!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.