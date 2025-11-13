İzmir 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde hava açık ve serin olacak. Gün doğumuyla birlikte sıcaklık artacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12°C'ye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan esecek. Rüzgar hafif ve orta kuvvette olacak. Nem oranı gün boyunca %50 ile %80 arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

14 Kasım Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 5.9°C ile 14.1°C arasında değişecek. 15 Kasım Cumartesi gününde hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6°C ile 16.1°C arasında seyredecek. 16 Kasım Pazar günü de hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9.1°C ile 16.8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava serin ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi artabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınıza bir ceket almak da iyi bir seçim olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Rüzgarın hafif ve orta kuvvette olacağı öngörülüyor. Rüzgâra karşı hazırlıklı olmak için hafif bir rüzgâr geçirmez ceket veya şal taşıyabilirsiniz. Nem oranı değişkenlik gösterecektir. Cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Bol su içmeyi de ihmal etmeyin.