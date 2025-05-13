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İzmir 13 Mayıs Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 13 Mayıs Salı hava durumu merak ediliyor. İzmir'de hava durumu güneşli ve ılıman olacak.

İzmir 13 Mayıs Salı hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın ve genellikle rahat bir hava koşulu sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak: 14 Mayıs Çarşamba günü 24°C, 15 Mayıs Perşembe günü 25°C, 16 Mayıs Cuma günü ise 28°C civarında. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılıman kalacak. Ancak, 16 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışların görülme ihtimali var.

Bu süreçte hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. 16 Mayıs'ta yer yer sağanak yağışlar olabileceği için, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 27°C ile 28°C arasında değişecek. Hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gece sıcaklıkları ise 12°C ile 19°C arasında olacak. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir; bu nedenle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda fayda var.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. 16 Mayıs'ta yer yer sağanak yağış ihtimali bulunduğundan, bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız ve akşam saatleri için bir ceket veya hırka bulundurmanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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