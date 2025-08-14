İzmir 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, İzmir'de hava sıcaklıkları 23°C ile 35°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 30°C olacak. Hissedilen sıcaklık ise 27°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %46 ile %48 arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, İzmir'in tipik Ağustos ayı iklimine uygun. Sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Cuma günü, 15 Ağustos 2025, hava sıcaklıkları 24°C ile 33°C arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yine 30°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 27°C olarak öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %31 ile %48 arasında değişecek.

Cumartesi günü, 16 Ağustos 2025, hava sıcaklıkları 24°C ile 35°C arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 27°C olarak öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı %42 ile %48 arasında değişecek.

Pazar günü, 17 Ağustos 2025, hava sıcaklıkları 22°C ile 32°C arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 27°C olarak öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %48 ile %52 arasında değişecek. Bu günlerde hava sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu önlemler, sağlığınızı koruyacak ve yazın tadını güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlayacaktır.