HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 14 Kasım Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava açık, güneşli olacak ve gündüz sıcaklığı 13°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 4°C'ye düşecek. 15 Kasım Cumartesi günü puslu ve 16 Kasım Pazar günü bulutlu bir hava bekleniyor. Bu dönemde nem oranı %60-70 arasında değişecek ve rüzgar hızı 7-20 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde ılıman hava, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak.

İzmir 14 Kasım Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

İzmir'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 13°C civarında, gece ise 4°C'ye düşecek. Nem oranı %68 olacak. Rüzgar hızı 11.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı saati 17:59 olarak hesaplandı.

15 Kasım Cumartesi günü hava puslu, güneşli olacak. 16 Kasım Pazar günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16-17°C, gece ise 3-6°C arasında değişecek. Nem oranı %60-70 olarak hesaplandı. Rüzgar hızı 7-20 km/saat arasında tahmini ediliyor.

Bu dönemde hava ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Özellikle bu saatlerde kalın giysiler tercih edilebilir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarmak mümkün. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir dönemdir. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceği unutmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarmak için dışarı çıkabilirsiniz. Rüzgar hızına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılmalıdır. Açık alanlarda önlem almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevizlibağ'da korkunç olay! Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti: İşte o anlar...Cevizlibağ'da korkunç olay! Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti: İşte o anlar...
Anayasa Mahkemesi Başkanı kürsüde gözyaşlarını tutamadıAnayasa Mahkemesi Başkanı kürsüde gözyaşlarını tutamadı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.