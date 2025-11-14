İzmir 14 Kasım Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 13°C civarında, gece ise 4°C'ye düşecek. Nem oranı %68 olacak. Rüzgar hızı 11.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı saati 17:59 olarak hesaplandı.

15 Kasım Cumartesi günü hava puslu, güneşli olacak. 16 Kasım Pazar günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16-17°C, gece ise 3-6°C arasında değişecek. Nem oranı %60-70 olarak hesaplandı. Rüzgar hızı 7-20 km/saat arasında tahmini ediliyor.

Bu dönemde hava ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Özellikle bu saatlerde kalın giysiler tercih edilebilir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarmak mümkün. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir dönemdir. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceği unutmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.

