HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile geçecek.

İzmir 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

İzmir'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile geçecek. Gündüz havanın sıcaklığı 33°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecek. Nem oranı yaklaşık %40 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 22 km/saat civarında ölçülecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Yağış ihtimali %3 civarında.

Cumartesi günü, 16 Ağustos 2025, hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 24°C civarında olacak. Pazar günü, 17 Ağustos 2025, hava sıcaklığı 33°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı 23°C civarında bekleniyor. Pazartesi günü, 18 Ağustos 2025, hava 32°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı 22°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Aşırı sıcaklardan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarını azaltmak için önlemler almak önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Ankara! Trafik magandası tartıştığı araca kılıç çektiYer: Ankara! Trafik magandası tartıştığı araca kılıç çekti
Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralıMalatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.