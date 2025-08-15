İzmir 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile geçecek. Gündüz havanın sıcaklığı 33°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecek. Nem oranı yaklaşık %40 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 22 km/saat civarında ölçülecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Yağış ihtimali %3 civarında.

Cumartesi günü, 16 Ağustos 2025, hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 24°C civarında olacak. Pazar günü, 17 Ağustos 2025, hava sıcaklığı 33°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı 23°C civarında bekleniyor. Pazartesi günü, 18 Ağustos 2025, hava 32°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı 22°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Aşırı sıcaklardan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarını azaltmak için önlemler almak önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.