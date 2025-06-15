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İzmir 15 Haziran Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 15 Haziran Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

İzmir 15 Haziran Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

İzmir'de 15 Haziran 2025 Pazar günü gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde, 16 Haziran Pazartesi'den itibaren hava sıcaklıkları 30°C'nin üzerinde seyredecek. Hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması tahmin ediliyor. 18 Haziran Çarşamba günü ise bölgede orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülme olasılığı var. Bu durum, hava koşullarının zaman zaman değişkenlik gösterebileceğini gösteriyor.

Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hava sıcaklıkları yüksek olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Bol su tüketimi ile vücudun susuz kalmasının önüne geçilebilir. Yoğun sıcaklıkların olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak ve serin ortamlarda vakit geçirmek de faydalıdır. 18 Haziran'daki olası yağışlar için şemsiye veya yağmurluk gibi hazırlıklar yapmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak gerekir.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini unutmamak ve buna uygun hazırlıklar yapmak konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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hava durumu İzmir
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