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İzmir 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 16 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli olacak.

İzmir 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 16 Haziran 2025 tarihi, parlak güneş ışığı altında geçecek. En yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık ise 21°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 17 Haziran Salı günü sıcaklık 35°C, 18 Haziran Çarşamba günü 35°C, 19 Haziran Perşembe günü 35°C ve 20 Haziran Cuma günü de 35°C'ye kadar yükselebilir.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için önem taşıyor. Güneş ışığından korunmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda bulunmak faydalı olacaktır.

Sıcak günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları önemlidir. Aşırı sıcakların neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı, hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Gerekli tedbirleri almak, sağlığınızı korumak için önemli bir adımdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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